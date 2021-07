Atp Amburgo 2021: programma e orari di mercoledì 14 luglio con Tsitsipas (Di martedì 13 luglio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 500 di Amburgo 2021, per quanto concerne la specialità del singolare. Philipp Kohlschreiber, beniamino di casa, aprirà le danze sul Centrale affrontando Filip Krajinovic, testa di serie numero 6 e avversario particolarmente ostico. In campo anche colui che guida il seeding teutonico, ovvero Stefanos Tsitsipas, il quale dovrà vedersela con uno tra Maximilian Marterer e Dominik Koepfer, entrambi tedeschi. Di seguito la programmazione completa. CENTRE COURT dalle ore 12.30 – (WC) Kohlschreiber vs (6) Krajinovic a seguire – (Q) Seyboth Wild ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp 500 di, per quanto concerne la specialità del singolare. Philipp Kohlschreiber, beniamino di casa, aprirà le danze sul Centrale affrontando Filip Krajinovic, testa di serie numero 6 e avversario particolarmente ostico. In campo anche colui che guida il seeding teutonico, ovvero Stefanos, il quale dovrà vedersela con uno tra Maximilian Marterer e Dominik Koepfer, entrambi tedeschi. Di seguito lazione completa. CENTRE COURT dalle ore 12.30 – (WC) Kohlschreiber vs (6) Krajinovic a seguire – (Q) Seyboth Wild ...

Advertising

sportface2016 : #AtpAmburgo 2021: il programma di mercoledì 14 luglio. In campo #Tsitsipas - ilveggente_it : ?? #TENNIS #AtpBastad e #Amburgo, si torna sulla terra rossa. In #Svezia e in #Germania tocca ai tre tennisti azzur… - riviera24 : Atp 500 di Amburgo, Mager e Ðere perdono il doppio - SuperTennisTv : ??LIVE su SuperTenniX ATP Amburgo Centrale + Mager-Molcan Campo 1 ATP Bastad Centrale WTA Praga Centrale WTA Budapes… - livetennisit : ATP Amburgo, Bastad e Newport: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. Oggi in campo 4 azzurri -