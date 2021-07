Paul Verhoeven contro Sharon Stone | «In Basic Instinct nessun inganno»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 12 luglio 2021) A muovere le prime accuse, è stata Sharon Stone. Il regista Paul Verhoeven l’avrebbe tratta in inganno, promettendole – per poi infischiarsene – che in Basic Instinct non si sarebbe visto nulla: non le sue parti intime. In The beauty of living twice, sua autobiografia, l’attrice ha spiegato come il regista Paul Verhoeven le abbia fatto togliere le mutande, utilizzando la banale scusa di un riflesso di luci. Settimane dopo, ad una proiezione «Piena di agenti e avvocati, molti dei quali non avevano nulla a che vedere con il progetto», la Stone ha detto di aver scoperto cosa, effettivamente, si potesse vedere nell’iconica scena delle gambe accavallate.