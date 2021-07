L’abbraccio di Vialli e Mancini e quell’amicizia nata ai tempi della Samp (Di lunedì 12 luglio 2021) L’abbraccio a fine match simbolo della loro amicizia e di un riscatto arrivato 29 anni dopo Roberto Vialli e Roberto Mancini, storia di un’amicizia che va avanti da anni da quando erano compagni di squadra e poi amici alla Sampdoria. Proprio la squadra ligure si è in qualche modo insinuata nella vittoria dell‘Europeo di Wembley. A Londra, in quello stadio dove persero, 29 anni fa, la Champions è arrivato il riscatto. Questa vittoria è di tutti gli italiani, sia quelli all’estero sia quelli che vivono nel nostro Paese, ma un pezzo di questa coppa la voglio dedicare a Paolo Mantovani, che era qua con me ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 12 luglio 2021)a fine match simbololoro amicizia e di un riscatto arrivato 29 anni dopo Robertoe Roberto, storia di un’amicizia che va avanti da anni da quando erano compagni di squadra e poi amici alladoria. Proprio la squadra ligure si è in qualche modo insinuata nella vittoria dell‘Europeo di Wembley. A Londra, in quello stadio dove persero, 29 anni fa, la Champions è arrivato il riscatto. Questa vittoria è di tutti gli italiani, sia quelli all’estero sia quelli che vivono nel nostro Paese, ma un pezzo di questa coppa la voglio dedicare a Paolo Mantovani, che era qua con me ...

