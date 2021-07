Drag Race Italia | Priscilla contro Tommaso Zorzi? I due chiariscono cosa è successo

(Di lunedì 12 luglio 2021)deve ancora iniziare (da poche settimane sono partite le prime fasi di casting) ma abbiamo già assistito ad un paio di gay drama. Andiamo con ordine. Il primo è nato quando è stata annunciata la giuria e parte dal fandom del programma si è scagliatoaprendo addirittura petizioni online per rimuoverlo. Dramma nato e morto nel giro di qualche giorno perché in occasione dei palinsesti di Discovery, il team disi è dichiarato convinto della scelta fatta ed il gieffino non corre il rischio ...

Priscilla condurràItalia su Discovery insieme a Chiara Francini e Tommaso Zorzi . Proprio il rampollo milanese avrebbe ricevuto un "attacco" dallaqueen . Priscilla contro Tommaso Zorzi prima di...In attesa di scoprire il cast della prima edizione diItalia (dovrebbero essere in totale 10 concorrenti), online sono emerse alcune anticipazioni. Come già sapevamo le puntate saranno caricate settimanalmente su Discovery+ (servirà quindi ...Come riportato dal portale Isa e Chia, in queste ultime ore un artista napoletano ha pubblicato alcuni video su instagram in cui ha espresso molte perplessità sulla giuria di Drag Race Italia. Difatti ...La drag queen Priscilla contro Tommaso Zorzi prima di Drag Race Italia? L’eloquente gesto social della componente della giuria, il video.