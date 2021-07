Cannes, Bella Hadid copre il seno nudo con la collana a forma di polmoni (Di lunedì 12 luglio 2021) Nessuno più di Bella Hadid è in grado si portare sensualità al Festival di Cannes. Nelle edizioni passate la super modella aveva lasciato tutti a bocca aperta con i suoi outfit rivelatori e, finalmente, è tornata a stupire sulla Croisette. Per la serata inaugurale la top, sul tappeto rosso insieme a Carla Bruni, tra toccatine e confidenze, aveva incanto con un abito bianco e nero di Jean Paul Gaultier. Un modello elegantissimo ma senza il fattore sexy a cui siamo stati abituati negli anni. Cambio di registro per la première del film di Nanni Moretti, “Tre piani”. Bella questa volta ha alzato le temperature. I ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Nessuno più diè in grado si portare sensualità al Festival di. Nelle edizioni passate la super modella aveva lasciato tutti a bocca aperta con i suoi outfit rivelatori e, finalmente, è tornata a stupire sulla Croisette. Per la serata inaugurale la top, sul tappeto rosso insieme a Carla Bruni, tra toccatine e confidenze, aveva incanto con un abito bianco e nero di Jean Paul Gaultier. Un modello elegantissimo ma senza il fattore sexy a cui siamo stati abituati negli anni. Cambio di registro per la première del film di Nanni Moretti, “Tre piani”.questa volta ha alzato le temperature. I ...

anthunesarth : Bella Hadid utilizando Schiaparelli no tapete vermelho do Festival Cannes 2021. #Cannes2021 Fotos: Getty Images - Corriere : Bella con l’albero dorato sul petto. Voto 10, Spike e Tonya, coppia stilosa, 8 - allboutanxiety : RT @badestoutfit: bella wearing schiaparelli in cannes - RegalinoV : Bella Hadid hot a Cannes - IamcyannD : RT @badestoutfit: bella wearing schiaparelli in cannes -