Kate Middleton a Wimbledon dopo l’isolamento: è polemica (Di domenica 11 luglio 2021) L’arrivo di Kate Middleton a Wimbledon dopo il periodo di isolamento, ha attirato l’attenzione di tanti e scatenato qualche polemica sui tabloid inglesi. A far discutere non solo il look green della duchessa di Cambridge, ma una questione legata alla quarantena. Secondo alcuni commentatori infatti Kate non avrebbe rispettato le regole previste per la quarantena, accorciando i tempi imposti dal governo inglese per prendere parte alla finale degli Europei che si disputerà fra Inghilterra e Italia, ma soprattutto allo scontro a Wimbledon fra l’italiano Matteo Berrettini e ... Leggi su dilei (Di domenica 11 luglio 2021) L’arrivo diil periodo di isolamento, ha attirato l’attenzione di tanti e scatenato qualchesui tabloid inglesi. A far discutere non solo il look green della duchessa di Cambridge, ma una questione legata alla quarantena. Secondo alcuni commentatori infattinon avrebbe rispettato le regole previste per la quarantena, accorciando i tempi imposti dal governo inglese per prendere parte alla finale degli Europei che si disputerà fra Inghilterra e Italia, ma soprattutto allo scontro afra l’italiano Matteo Berrettini e ...

