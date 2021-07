COMPARTMENT NO.6: di Juho Kuosmanen, in concorso a Cannes (Di domenica 11 luglio 2021) COMPARTMENT NO.6: immaginate due protagonisti anti-glamour, anti-Ferragni, metteteli poi in uno scompartimento fetido e poco luminoso di un treno e immaginate anche che la donna è una intellettuale omosessuale che studia i petroglifi e, l’altro, un minatore rozzo e ubriaco che appena la vede le chiede se ‘la vende’, immaginate cosa. Di cosa stiamo parlando? Questo il parterre di COMPARTMENT NO.6 del regista Juho Kuosmanen, in concorso in questa 74/ma edizione del Festival di Cannes, dove però si consuma il più poetico degli abbracci. Rosa Liksom Adattamento del romanzo di Rosa ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 11 luglio 2021)NO.6: immaginate due protagonisti anti-glamour, anti-Ferragni, metteteli poi in uno scompartimento fetido e poco luminoso di un treno e immaginate anche che la donna è una intellettuale omosessuale che studia i petroglifi e, l’altro, un minatore rozzo e ubriaco che appena la vede le chiede se ‘la vende’, immaginate cosa. Di cosa stiamo parlando? Questo il parterre diNO.6 del regista, inin questa 74/ma edizione del Festival di, dove però si consuma il più poetico degli abbracci. Rosa Liksom Adattamento del romanzo di Rosa ...

antomaaba : Zitto zitto, COMPARTMENT NO. 6 fa breccia. Salto di categoria meritato per Kuosmanen. #Cannes2021 - BjorkbackaHannu : RT @SerialCin: COMPARTMENT NO. 6 (Hytti nro 6) del finlandese Juho Kousmanen è stato elogiato. Possibile palma d'oro al miglior film? Sì t… - SerialCin : Perché Compartment no. 6 di Juho Kousmanen è un pretendente alla Palma d'oro. #cannes2021 - SerialCin : COMPARTMENT NO. 6 (Hytti nro 6) del finlandese Juho Kousmanen è stato elogiato. Possibile palma d'oro al miglior fi… -