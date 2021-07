Wimbledon 2021, Karolina Pliskova: “Sogno uno Slam, non mi arrenderò” (Di sabato 10 luglio 2021) Karolina Pliskova, dopo aver perso in finale a Wimbledon contro Ashleigh Barty, ha raccontato le sue sensazioni in conferenza stampa. La tennista ceca non ha voluto fare, di questa sconfitta, un dramma e ha dichiarato di voler continuare a provare di vincere uno Slam: “Non è facile analizzare così presto – spiega la numero 13 del mondo – quanto è accaduto in campo: ci sono troppe emozioni nella mia testa, ma non ho intenzione di fare drammi. Qui a Wimbledon non mi sono mai trovata benissimo, non è di certo il torneo che preferisco, perché non amo molto le condizioni in cui si gioca. Dunque, sono orgogliosa ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021), dopo aver perso in finale acontro Ashleigh Barty, ha raccontato le sue sensazioni in conferenza stampa. La tennista ceca non ha voluto fare, di questa sconfitta, un dramma e ha dichiarato di voler continuare a provare di vincere uno: “Non è facile analizzare così presto – spiega la numero 13 del mondo – quanto è accaduto in campo: ci sono troppe emozioni nella mia testa, ma non ho intenzione di fare drammi. Qui anon mi sono mai trovata benissimo, non è di certo il torneo che preferisco, perché non amo molto le condizioni in cui si gioca. Dunque, sono orgogliosa ...

