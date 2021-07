Mancini carica gli Azzurri prima della finale: «Ultimi 90 minuti per divertirci ancora». Chiellini: «Serve un pizzico di follia» (Di sabato 10 luglio 2021) «Se i ragazzi vogliono divertirsi ancora, abbiamo gli Ultimi 90 minuti per farlo». Sono le parole del commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, alla vigilia di Italia-Inghilterra, la finale di Euro 2020 che si disputerà domani, 11 luglio, alle 21, nella cattedrale del calcio di Wembley a Londra. «Ho definito all’inizio questa Italia divertente prosegue il ct azzurro -. Lo ripeto oggi, e aggiungo: “sostanziosa”. Non è mai stata facile, e i ragazzi l’hanno affrontata con grande forza». Mancini prende a cuore la finalissima dell’Europeo come una ... Leggi su open.online (Di sabato 10 luglio 2021) «Se i ragazzi vogliono divertirsi, abbiamo gli90per farlo». Sono le parole del commissario tecniconazionale italiana, Roberto, alla vigilia di Italia-Inghilterra, ladi Euro 2020 che si disputerà domani, 11 luglio, alle 21, nella cattedrale del calcio di Wembley a Londra. «Ho definito all’inizio questa Italia divertente prosegue il ct azzurro -. Lo ripeto oggi, e aggiungo: “sostanziosa”. Non è mai stata facile, e i ragazzi l’hanno affrontata con grande forza».prende a cuore la finalissima dell’Europeo come una ...

