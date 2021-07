Decreto Sostegni 3, bonus: al via lo sblocco dei pagamenti (Di sabato 10 luglio 2021) Con le nuove assegnazioni del Decreto Sostegni 3, in Gazzetta Ufficiale dal 30 giugno, le casse Inps sono state rimpinguate per 244 milioni, che serviranno appunto per erogare il dovuto agli aventi ... Leggi su isnews (Di sabato 10 luglio 2021) Con le nuove assegnazioni del3, in Gazzetta Ufficiale dal 30 giugno, le casse Inps sono state rimpinguate per 244 milioni, che serviranno appunto per erogare il dovuto agli aventi ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni Decreto Sostegni 3, bonus: al via lo sblocco dei pagamenti L'annuncio in un messaggio del direttore generale dell'Inps Gabriella Di Michele ROMA. È ufficiale: c'è lo sblocco dei pagamenti dei bonus previsti dal Decreto Sostegni e dal Sostegni Bis, rispettivamente contributi da 2.400 e 1.600 euro, rimasti sospesi per carenza di risorse. Con le nuove assegnazioni del Decreto Sostegni 3, in Gazzetta Ufficiale ...

Edilizia, Pezzopane: 'bene governo su prezzi materie prime' L'Aquila. Stefania Pezzopane, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente della Camera subito dopo l'approvazione di un emendamento, a sua prima firma, riformulato dal governo, al decreto Sostegni Bis dichiara la sua enorme soddisfazione per quanto raggiunto e si auspica un futuro migliore per il territorio:

Scuola, nel Decreto sostegni bis corsia preferenziale per assumere 11mila di docenti di sostegno la Repubblica Concorso scuola nel Decreto Sostegni bis: previsti 11mila posti Concorso scuola 2021: nel Decreto Sostegni bis spunta un nuovo concorso per docenti. Le modalità di accesso e di svolgimento in attesa dell’approvazione.

Decreto Sostegni bis: Berruto, atteggiamento Vezzali incomprensibile, Pd difende lavoratori sport Atteggiamento "incomprensibile e tutt'altro che di squadra, quello della sottosegretaria Valentina Vezzali che non ha condiviso con la ...

