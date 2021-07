“Continuate a pregare per me”. Papa Francesco, le ultime notizie dal Gemelli. Le condizioni di Bergoglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Papa Francesco, ancora novità sulle condizioni di salute del Pontefice. Sono stati giorni di apprensione per i fedeli, ma l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto Papa Francesco è andato bene. Direttamente dalle fonti interne al Vaticano, i fedeli hanno pouto apprendere passo dopo passo, la situazione. E dopo il ricovero trascorso al Policlinico Gemelli di Roma, oggi la notizia che fa gioire. Una stenosi diverticolare sintomatica del colon e un intervento chirurgico del Prof. Sergio Alfieri: per il Pontefice sono stati sicuramente giorni molto difficili, ma la situazione sembra ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 luglio 2021), ancora novità sulledi salute del Pontefice. Sono stati giorni di apprensione per i fedeli, ma l’intervento chirurgico a cui si è sottopostoè andato bene. Direttamente dalle fonti interne al Vaticano, i fedeli hanno pouto apprendere passo dopo passo, la situazione. E dopo il ricovero trascorso al Policlinicodi Roma, oggi la notizia che fa gioire. Una stenosi diverticolare sintomatica del colon e un intervento chirurgico del Prof. Sergio Alfieri: per il Pontefice sono stati sicuramente giorni molto difficili, ma la situazione sembra ...

Advertising

FabryFranco_nr2 : @jacopo_iacoboni La variante?! Ma voi avete i vaccini?!O forse no...?? forse non servono ad un cazzo,vero?! Ed invec… - fuegoyllamas : Grazie per tutte le candeline ?? il cornetto alla marmellata che ho mangiato dopo mi ha riportato alla vita. Ora pe… - Multy10944620 : @mircoDmirco anche pregare il tuo amico immaginario chiamatosi dio è di moda, eppure sono piu di 2000 anni che cont… -