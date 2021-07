Ascolti tv 8 luglio 2021 | Raffaella e Fiorello accendono Rai3 e vincono

(Di venerdì 9 luglio 2021)tv: l’intervista della Carrà a, in replica, vince la serata Continua l’afflato di commozione per la scomparsa diCarrà e così ieri seraha riproposto la puntata di A raccontare comincia tu in cui la showgirl intervista, registrando il 13,65% di share media con 2,571 milioni d’italiani collegati, e vincendo la gara deglitv delle reti generaliste. Seconda posizione per la replica di Doc – Nelle tue mani su Rai1 con il 12,9% e 2,169 milioni di telespettatori, così suddivisi: primo episodio 11,89% e 2,274 milioni, secondo episodio 14,10% e ...

Advertising

simo_brg : RT @Raiofficialnews: #AscoltiTv di venerdì #9luglio ? - AndreaAAmato : #Ascoltitv 9 luglio digital e pay: Wimbledon boom con Berrettini e Djokovic. Il giovane Montalbano va forte… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 9 luglio digital e pay: Wimbledon boom con Berrettini e Djokovic. Il giovane Montalbano va forte… - infoitcultura : Ascolti tv venerdì 9 luglio 2021 - BTSxArmy1673 : RT @BTSARMYITALIA1: INFO Con 80 201 ascolti, #PermissiontoDance debutta in 91esima posizione sulla Daily Song Chart di Spotify Italia per… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti luglio

... a partire dallo storico delle performance di questi Europei, e dei vari "eventi mediali" che, nel corso degli ultimi vent'anni, hanno sempre vistooceanici per le finali con la Nazionale. ......la sua vitalità anche nei dati anticipati da TER per il 1° semestre 2021 e rilasciati l'8. ... E' comunque lo scatto più forte, da 26.270 a 43.000. Più 16.730! E' un segnale interessante ...Dimissioni del direttore generale Azienda sanitaria di Trento con lettera a dipendenti. Trasferito anche un altro dirigente medico ...34Temperature previste per domenica 11 luglio 2021 in Sicilia 20:05Ripulita la Porta dei greci: "Dopo tanto tempo ritorna un po' di decoro" 20:04Montante si difende in aula e chiede di essere ...