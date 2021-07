San Basilio, beccato a spacciare in un immobile Ater: pusher 55enne in manette (Di giovedì 8 luglio 2021) Era da un po’ che i Carabinieri tenevano sotto controllo un immobile – di proprietà dell’Ater – dove avevano notato dei movimenti sospetti. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro, infatti, non si sbagliavano. L’immobile in via Recanati era diventato il “rifugio” di un pusher; fermato e successivamente arrestato. Nello specifico i militari hanno sorpreso il 55enne – disoccupato e con precedenti – mentre si intrufolava abusivamente nell’edificio; perquisito è stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina, 10 di hashish e 500 euro contanti. Dopo aver sequestrato droga e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 luglio 2021) Era da un po’ che i Carabinieri tenevano sotto controllo un– di proprietà dell’– dove avevano notato dei movimenti sospetti. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro, infatti, non si sbagliavano. L’in via Recanati era diventato il “rifugio” di un; fermato e successivamente arrestato. Nello specifico i militari hanno sorpreso il– disoccupato e con precedenti – mentre si intrufolava abusivamente nell’edificio; perquisito è stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina, 10 di hashish e 500 euro contanti. Dopo aver sequestrato droga e ...

