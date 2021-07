Rigore su Sterling | dubbi anche in Inghilterra | ' Inventato'

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il calcio diconcesso dall'arbitro Makkelie , nei tempi supplementari della semifinale di Euro 2020 trae Danimarca , e decisivo per il risultato finale, sta facendo discutere. Il ...

ZZiliani : Fateci caso. Ora l’arbitro #Makkelie, che ha concesso un rigore molto dubbio, per non dire inesistente, sul simulat… - Gazzetta_it : Anche gli inglesi ammettono: “Non c’era fallo su Sterling” #euro2020 #ItaliaInghilterra - DiMarzio : #Euro2020 | Due palloni ????sul terreno di gioco nel momento decisivo di #InghilterraDanimarca - TOSADORIDANIELA : RT @EmaPartenopeo: Italia: le prime reazioni al rigore concesso a #Sterling - SteSabatini : RT @DiMarzio: #Euro2020 | Due palloni ????sul terreno di gioco nel momento decisivo di #InghilterraDanimarca -

Ultime Notizie dalla rete : Rigore Sterling

...grazie a un'generoso' concesso dall'arbitro, è polemica sulla conduzione del fischietto olandese Danny Makkelie. Come ammesso da Kane e da altri giocatori inglesi il fallo suè stato ...Il calcio diconcesso dall'arbitro Makkelie , nei tempi supplementari della semifinale di Euro 2020 tra ...per aver giudicato troppo frettolosamente il lieve contatto in area danese tra...Carlo Alvino, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sull’episodio che ha portato al rigore dell’Inghilterra contro la Danimarca. Ecco quanto ...08.07 13:03 - DALL'INGHILTERRA - Bird: "Rigore? Il difensore è stato imbranato a toccare il ginocchio di Sterling, Italia? Donnarumma, Jorginho e Chiesa importanti nella finale" ...