Macbeth | edizione a teatro di Scala | in onda su RAI 5

(Di giovedì 8 luglio 2021), pietra miliare delle opere liriche, nato dalla penna di Giuseppe Verdi, viene proposto da RAI 5 nella versione andata in scena alLa. La regia è di Graham Vick, considerato tra i massimi registi britannici di opere liriche. A dirigere l’orchestra sul podio il maestro Riccardo Muti. Siamo in Scozia nel clou del Medioevo. Il protagonista èun nobile di origine scozzese, che fa il generale al servizio del re Duncan contro i ribelli norvegesi. Avido di potere e accompagnato passo passo dalla bugiarda e perfida moglie Lady, muove una congiura contro il re Duncan ...

