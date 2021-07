Il cast di The Witcher Blood Origin prende forma, Sophia Brown nel prequel di The Witcher (Di giovedì 8 luglio 2021) Il cast di The Witcher Blood Origin continua a prendere forma. Netflix annuncia la partecipazione di Sophia Brown nel ruolo di Éile nella serie live-action in sei episodi, prequel di The Witcher. Secondo la descrizione del suo personaggio, Éile è una guerriera d’elite con la voce di una dea, ha lasciato il suo clan e il suo ruolo di guardiana della Regina per seguire il suo cuore di nomade musicista. Una grande resa dei conti nel continente la costringe a tornare a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Ildi Thecontinua are. Netflix annuncia la partecipazione dinel ruolo di Éile nella serie live-action in sei episodi,di The. Secondo la descrizione del suo personaggio, Éile è una guerriera d’elite con la voce di una dea, ha lasciato il suo clan e il suo ruolo di guardiana della Regina per seguire il suo cuore di nomade musicista. Una grande resa dei conti nel continente la costringe a tornare a ...

