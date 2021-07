Gli crolla in testa la porta del calcetto, muore sul colpo un 12enne: la tragedia in provincia di Palermo (Di giovedì 8 luglio 2021) Una terrificante tragedia a Carini, in Sicilia, provincia di Palermo. Un bambino di 12 anni è morto sul colpo durante una partita di calcetto: stava giocando con i suoi coetanei quando la porta gli è collassata in testa, colpendolo in modo violento. L'allarme è stato dato immediatamente dai compagni di gioco, terrorizzati. In pochi minuti, sul porto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimarlo. Ma le lesioni, per il 12enne, sono risultate subito fatali: insomma non c'è stato niente da fare. I carabinieri, dopo la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Una terrificantea Carini, in Sicilia,di. Un bambino di 12 anni è morto suldurante una partita di: stava giocando con i suoi coetanei quando lagli è collassata in, colpendolo in modo violento. L'allarme è stato dato immediatamente dai compagni di gioco, terrorizzati. In pochi minuti, sul porto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimarlo. Ma le lesioni, per il, sono risultate subito fatali: insomma non c'è stato niente da fare. I carabinieri, dopo la ...

Advertising

lasiciliait : Carini: porta del campo di calcio gli crolla in testa, muore un 12enne - kenyaEin : Omg che affronto! Crolla un mito di me bambina; sta puntata non me la ricordo quelle di qualche anno dopo si, ma co… - messveneto : Professori tutti con il vaccino, il problema sono gli studenti: Adesione vicina alla totalità per il personale scol… - gimmisantucci : RT @Michele_Arnese: Nel 2020 gli alimenti surgelati hanno segnato un record. Per la prima volta, il consumo pro-capite ha superato i 15 chi… - Michele_Arnese : Nel 2020 gli alimenti surgelati hanno segnato un record. Per la prima volta, il consumo pro-capite ha superato i 15… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli crolla Varianti e Fed fanno tremare Wall Street Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra una flessione dello 0,76%; sulla stessa linea, in ... Crolla Regeneron Pharmaceuticals , con una flessione del 2,28%. Vendite a piene mani su Xilinx , ...

Salvini: 'Bernardo governerà Milano per i prossimi cinque anni' ... sul cui nome si sono scontrati gli alleati all'interno della coalizione. Al momento infatti il suo ...Roberto Rasia Dal Polo e il presidente della Camera di Commercio americana in Italia Simone Crolla ,...

Carini: porta del campo di calcio gli crolla in testa, muore un 12enne La Sicilia Gli frana una porta di calcio addosso, muore a Carini un ragazzo di 12 anni E' morto questo pomeriggio in un campetto sportivo nelle vicinanze di viale Aldo Moro. Stava giocando con alcuni coetanei e una delle porte gli è franata addosso. L'articolo Gli frana una porta di cal ...

VIDEO | Mega chicchi di grandine devastano centro commerciale di Rozzano Scene degne dei migliori film sui devastanti cambiamenti climatici. Ma questa volta la realtà sembra superare la stessa computer grafica. Accade infatti che, questo pomeriggio, in quel di Rozzano, nel ...

Traindici statunitensi, il Dow Jones mostra una flessione dello 0,76%; sulla stessa linea, in ...Regeneron Pharmaceuticals , con una flessione del 2,28%. Vendite a piene mani su Xilinx , ...... sul cui nome si sono scontratialleati all'interno della coalizione. Al momento infatti il suo ...Roberto Rasia Dal Polo e il presidente della Camera di Commercio americana in Italia Simone,...E' morto questo pomeriggio in un campetto sportivo nelle vicinanze di viale Aldo Moro. Stava giocando con alcuni coetanei e una delle porte gli è franata addosso. L'articolo Gli frana una porta di cal ...Scene degne dei migliori film sui devastanti cambiamenti climatici. Ma questa volta la realtà sembra superare la stessa computer grafica. Accade infatti che, questo pomeriggio, in quel di Rozzano, nel ...