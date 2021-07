Deciso l' arbitro di Italia-Inghilterra | sarà l' olandese Kuipers

(Di giovedì 8 luglio 2021) Mancano poco meno di tre giorni all'atto conclusivo di Euro 2020: domenica 11 luglio, ore 21, a Wembley,. Una sfida piena di fascino, storia, ma anche parecchio complicata da arbitrare, vista soprattutto l'alta intensità del match. Per questo motivo Rosetti, presidente della Commissione Arbitri della UEFA, si è affidato ad un fischietto di sicuro rendimento: è stato scelto l'Bjorn. Analizziamo il fischietto scelto per la finalissima europea. Tecnica ed esperienza al servizio degli Europei Classe '73, l'espertissimo...

... soprattutto dopo il clamoroso rigore che ha la semifinale contro la Danimarca concesso dopo un evidente tuffo di Sterling in area. Nell'annunciare il nome dell'e dei suoi assistenti ...Così Marco Verratti, in conferenza stampa da Coverciano, sull'episodio che ha la semifinale di ieri a Wembley. "Comunque per domenica pensiamo che sarà scelto un grande- dice ancora - ...Classe '73, ha arbitrato quattro volte l'Italia. L'unico successo risale al mondiale 2010... contro l'Inghilterra! la Uefa ha reso noto come sarà Björn Kuipers l'arbitro della finale di Euro 2020 tra Inghilterra ed Italia. Il fischietto olandese sarà coadiuvato dai connazionali Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra ...