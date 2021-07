1 minuto in Borsa 8 luglio 2021 (Di giovedì 8 luglio 2021) (TeleBorsa) – Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente, in linea con la Borsa di Milano, che si muove in rosso. Forte nervosismo a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto materie prime (-3,71%). tra le maggiori valute, l’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,44%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione. Domani sono in programma dalla Cina la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e dal Regno Unito quella della Produzione ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) (Tele) – Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente, in linea con ladi Milano, che si muove in rosso. Forte nervosismo a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto materie prime (-3,71%). tra le maggiori valute, l’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,44%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione. Domani sono in programma dalla Cina la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e dal Regno Unito quella della Produzione ...

Advertising

ForexOnlineMeIt : 1 minuto in Borsa 8 luglio 2021 - ForexOnlineMeIt : 1 minuto in Borsa 1 luglio 2021 - zazoomblog : 1 minuto in Borsa 30 giugno 2021 - #minuto #Borsa #giugno - lillydessi : Il semplice gesto da fare per 1 minuto per difendere efficacemente la nostra salute - Proiezioni di Borsa… -