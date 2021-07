The Royals – Amori a corte: il programma Sky su amori e intrighi di corte (Di mercoledì 7 luglio 2021) In onda su Sky Uno alle 21.15 da martedì 6 luglio, The Royals – amori a corte è un programma televisivo in cinque puntante che racconta gli amori da favola (o quasi) vissuti all’interno delle famiglie reali europee. Si tratta di puntate che ripercorrono le vicende dei matrimoni di corte con un taglio prettamente giornalistico, che prende il via dall’immenso patrimonio fotografico di LaPresse/The Associated Press. Sky racconta gli amori reali in The Royals – ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 7 luglio 2021) In onda su Sky Uno alle 21.15 da martedì 6 luglio, Theè untelevisivo in cinque puntante che racconta glida favola (o quasi) vissuti all’interno delle famiglie reali europee. Si tratta di puntate che ripercorrono le vicende dei matrimoni dicon un taglio prettamente giornalistico, che prende il via dall’immenso patrimonio fotografico di LaPresse/The Associated Press. Sky racconta glireali in The– ...

