Rita Dalla Chiesa Prende le Parti di Lorella Cuccarini! (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo il post di Lorella Cuccarini su Raffaella Carrà, è intervenuta sulla questione Rita Dalla Chiesa che dice la sua! Ecco tutti i dettagli! Lorella Cuccarini, è stata criticata fortemente dai followers per il suo post in memoria di Raffaella Carrà. La signora della televisione italiana è scomparsa il 5 luglio 2021 a 78 anni a causa di un tumore ai polmoni che l’ha strappata alla vita troppo prematuramente. Lorella Cuccarini voleva essere carina e nelle scorse ore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram dopo aver saputo la notizia della scomparsa della Carrà. Il suo intervento non ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo il post diCuccarini su Raffaella Carrà, è intervenuta sulla questioneche dice la sua! Ecco tutti i dettagli!Cuccarini, è stata criticata fortemente dai followers per il suo post in memoria di Raffaella Carrà. La signora della televisione italiana è scomparsa il 5 luglio 2021 a 78 anni a causa di un tumore ai polmoni che l’ha strappata alla vita troppo prematuramente.Cuccarini voleva essere carina e nelle scorse ore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram dopo aver saputo la notizia della scomparsa della Carrà. Il suo intervento non ...

Advertising

fattoquotidiano : Il 5 giugno aveva comunicato il raggiungimento di quota 600 mila somministrazioni giornaliere (record del giorno pr… - fattoquotidiano : Dopo la fallita “spallata” e la frenata dei vaccini, Figliuolo estrae l’arma segreta: “Santa Rita ci farà uscire da… - LegaSalvini : #REFERENDUMGIUSTIZIA, Rita Dalla Chiesa: 'Firmiamo tutti per i referendum della Giustizia'. ?? Trova il gazebo più… - nocchi_rita : RT @chilhavistorai3: #DenisePipitone: Ex fidanzato della sorella interrogato oggi dalla procura di Marsala. Lo riferisce l’Ansa: “Gaspare G… - paolinab : Maria Rita Castellani 'garante per l'infanzia' della regione #Umbria (sponsorizzata dalla #Lega neanche a dirlo) pr… -