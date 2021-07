Wimbledon 2021, Felix Auger-Aliassime: “Matteo Berrettini è un grande amico, ma quello che accade in campo è diverso” (Di martedì 6 luglio 2021) Sarà un match un po’ particolare per il canadese Felix Auger-Aliassime. Il nordamericano, per la prima volta in carriera, ha raggiunto i quarti di finale di un torneo del grande Slam e l’ha fatto nel Major più importante, ovvero Wimbledon. La vittoria sofferta contro la testa di serie n.4 del tabellone Alexander Zverev ha dato conferma dell’ottimo momento vissuto dal classe 2000, in ripresa dopo un periodo molto complicato con tante battute d’arresto. Il n.19 del mondo, per continuare il sogno, incontrerà sul suo cammino Matteo Berrettini. L’azzurro, n.9 del ranking, è al ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) Sarà un match un po’ particolare per il canadese. Il nordamericano, per la prima volta in carriera, ha raggiunto i quarti di finale di un torneo delSlam e l’ha fatto nel Major più importante, ovvero. La vittoria sofferta contro la testa di serie n.4 del tabellone Alexander Zverev ha dato conferma dell’ottimo momento vissuto dal classe 2000, in ripresa dopo un periodo molto complicato con tante battute d’arresto. Il n.19 del mondo, per continuare il sogno, incontrerà sul suo cammino. L’azzurro, n.9 del ranking, è al ...

