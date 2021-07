Robot che sorridono? Un esperimento che per adesso fa paurain tutti i sensi

Robot che sorridono? Un esperimento che per adesso fa paura...in tutti i sensi (Di martedì 6 luglio 2021) In un'epoca in cui i Robot vengono impiegati sempre di più in varie situazioni, perché non crearne uno che risponda alle nostre espressioni facciali? E' proprio il caso di EVA. Sviluppato da un team di ricercatori presso la Columbia University di New York, EVA altro non è che una testa Robotica umanoide. Questa testa è stata progettata per studiare le interazioni tra uomo e Robot e consiste in un teschio sintetico delle dimensioni di un adulto stampato in 3D con una faccia in gomma inserita sul davanti. Con 12 minuscoli attuatori muscolosi incorporati nella sua faccia, Eva è pronta ad esprimere una miriade di emozioni umane, dalla paura ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 luglio 2021) In un'epoca in cui ivengono impiegati sempre di più in varie situazioni, perché non crearne uno che risponda alle nostre espressioni facciali? E' proprio il caso di EVA. Sviluppato da un team di ricercatori presso la Columbia University di New York, EVA altro non è che una testaica umanoide. Questa testa è stata progettata per studiare le interazioni tra uomo ee consiste in un teschio sintetico delle dimensioni di un adulto stampato in 3D con una faccia in gomma inserita sul davanti. Con 12 minuscoli attuatori muscolosi incorporati nella sua faccia, Eva è pronta ad esprimere una miriade di emozioni umane, dalla paura ...

