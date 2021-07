Maneskin, ecco i componenti della band da bambini (Di martedì 6 luglio 2021) I Maneskin sono la rock band italiana che sta facendo il giro del mondo. I ragazzi sono molto giovani ma danno l’idea di essere già pronti a scalare qualsiasi classifica mondiale. Com’erano da piccoli? ecco le foto che ritraggono alcuni componenti della band tanto tempo fa. DA X-FACTOR AI VERTICI DELLE CLASSIFICHE – La rock L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 6 luglio 2021) Isono la rockitaliana che sta facendo il giro del mondo. I ragazzi sono molto giovani ma danno l’idea di essere già pronti a scalare qualsiasi classifica mondiale. Com’erano da piccoli?le foto che ritraggono alcunitanto tempo fa. DA X-FACTOR AI VERTICI DELLE CLASSIFICHE – La rock L'articolo

Advertising

repubblica : I Maneskin superano i Beatles su Spotify: tutti i record della rock band italiana - occhio_notizie : Ecco cosa c'è dietro il nuovo look di #Damiano > - Mariate09130432 : A me damiano piace sempre cioè mi piacerebbe anche se si rasasse a zero o se si facesse la frangia bionda. Ecco #maneskin #damianodavid - infoitcultura : Maneskin, Damiano è apparso in una serie nel 2016: ecco quale - GiuseppeporroIt : Un Medico In Famiglia, Damiano dei Maneskin ha preso parte ad una puntata della serie tv: ecco chi interpretava (FO… -