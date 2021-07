Mancini: «Non è ancora finita, dobbiamo recuperare le forze e giocarci la finale» (Di martedì 6 luglio 2021) Il ct della nazionale italiana Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni della Rai dopo la vittoria in semifinale degli Europei contro la Spagna «Questi sono i rigori, partita durissima. Spagna grandissima squadra. Sapevamo che sarebbe stata da soffrire» La Spagna ha saputo mettere in difficoltà con alcune mosse «Ci hanno messo un po’ in difficoltà all’inizio poi abbiamo trovato le coordinate giuste senza rischiare tanto. Sapevamo che erano maestri nel palleggio e che sarebbe stata durissima» L’abbiamo vinta all’italiana. «Le squadre di calcio attaccano e difendono, non è che si può solo attaccare. È stata una partita aperta tra due grandi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 luglio 2021) Il ct della nazionale italiana Robertoè intervenuto ai microfoni della Rai dopo la vittoria in semidegli Europei contro la Spagna «Questi sono i rigori, partita durissima. Spagna grandissima squadra. Sapevamo che sarebbe stata da soffrire» La Spagna ha saputo mettere in difficoltà con alcune mosse «Ci hanno messo un po’ in difficoltà all’inizio poi abbiamo trovato le coordinate giuste senza rischiare tanto. Sapevamo che erano maestri nel palleggio e che sarebbe stata durissima» L’abbiamo vinta all’italiana. «Le squadre di calcio attaccano e difendono, non è che si può solo attaccare. È stata una partita aperta tra due grandi ...

