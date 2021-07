…L’unico modo in cui l’amore sa guardare (Di martedì 6 luglio 2021) … L’unico modo in cui l’amore sa guardare Di Vincenzo Calafiore 07 Luglio 2021 Udine ( Italy) “..la sentirai, arriverà quel momento eccome se arriverà la felicità! Ti sentirai felice, felice da morire, e la vorrai trattenere perché sarai felice. Ma tu non sai che la felicità non la si può trattenere, a una farfalla non si possono togliere le ali !!! “ Vincenzo Calafiore Tu lontana dagli occhi miei, non capirai mai quanto amore c’è in ogni sguardo, il calore in ogni mia parola. Saprei ritrovarti tra la gente riconoscendo il tuo profumo …. Quel profumo di giovinezza che mai potrò ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 6 luglio 2021) … L’unicoin cuisaDi Vincenzo Calafiore 07 Luglio 2021 Udine ( Italy) “..la sentirai, arriverà quel momento eccome se arriverà la felicità! Ti sentirai felice, felice da morire, e la vorrai trattenere perché sarai felice. Ma tu non sai che la felicità non la si può trattenere, a una farfalla non si possono togliere le ali !!! “ Vincenzo Calafiore Tu lontana dagli occhi miei, non capirai mai quanto amore c’è in ogni sguardo, il calore in ogni mia parola. Saprei ritrovarti tra la gente riconoscendo il tuo profumo …. Quel profumo di giovinezza che mai potrò ...

Advertising

lapinella : Olivia e’ una bimba di 3 anni affetta da una malattia genetica rarissima neurodegenerativa. E l’unico modo per salv… - Rosa_dEss : RT @ProfCampagna: Vaccinatevi. Per voi stessi e per il bene della società. Abbiamo un nemico da sconfiggere. E questo è l'unico modo per f… - Beatric04906159 : RT @alice_ARP_: @Martinetus Non può farlo. Nessun medico può rifiutarsi di prestare le cure, a maggior ragione se si tratta di un medico de… - rewild6 : @razorbabiemain Non lo capiranno mai purtroppo, c’è da arrendersi. L’unico modo per non avere più gli antis tra i p… - Marcell78225090 : RT @ProfCampagna: Vaccinatevi. Per voi stessi e per il bene della società. Abbiamo un nemico da sconfiggere. E questo è l'unico modo per f… -