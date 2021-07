La notizia che in Svizzera vendano farmaci per rimuovere i vaccini è una bufala (Di martedì 6 luglio 2021) Nel mondo dei no-vax si sta diffondendo la notizia per cui in Svizzera ci sia in vendita un farmaco anti-vaccini. A testimonianza di questo ci perviene uno scatto che raffigura un foglio apposto sul bancone di una farmacia Svizzera, che annuncia in lingua francese la vendita del prodotto. Bufale.net ne smonta però le speranze, poiché si tratta di un’errata traduzione. LEGGI ANCHE > Simboli e nomi di Garante e Gazzetta Ufficiale usati per la bufala sulla denuncia penale per chi chiede il green pass Foglio reale, traduzione sbagliata L’annuncio sul foglio di carta apposto sul bancone ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 6 luglio 2021) Nel mondo dei no-vax si sta diffondendo laper cui inci sia in vendita un farmaco anti-. A testimonianza di questo ci perviene uno scatto che raffigura un foglio apposto sul bancone di una, che annuncia in lingua francese la vendita del prodotto. Bufale.net ne smonta però le speranze, poiché si tratta di un’errata traduzione. LEGGI ANCHE > Simboli e nomi di Garante e Gazzetta Ufficiale usati per lasulla denuncia penale per chi chiede il green pass Foglio reale, traduzione sbagliata L’annuncio sul foglio di carta apposto sul bancone ...

Advertising

OrnellaVanoni : Ho saputo adesso che Raffaella non c'è più; la notizia mi è arrivata come un colpo al cuore! - mariocalabresi : Arriva improvvisa e terribile la notizia che è morta #raffaella #Carrà (fonti @MediasetTgcom24 e @repubblica ) non… - pfmajorino : Quelli di Fratelli d'Italia si dicono orgogliosi del fatto che #VittorioFeltri guiderà la loro lista alle elezioni… - ConsLomb : Di che cosa si è parlato #oggi in @ConsLomb durante il #QuestionTime? #Sanità, autostrada #Cremona #Mantova e nuovo… - 1ettoreb : RT @ilriformista: L'interrogatorio dell'avvocato siciliano a Potenza ha riservato contraddizioni e sorprese: ecco che cosa non torna. Parti… -

Ultime Notizie dalla rete : notizia che Ci sarà l'obbligo vaccinale anche a scuola? Ecco tutti i paletti da rispettare ... perché è "giusto, per la popolazione vaccinata, che possa sottrarsi a qualunque provvedimento di ... Mentre non si ha notizia di soluzioni definite in tema di trasporti o di aerazione nelle aule per ...

Cuccarini ricorda Raffaella Carrà, Heather Parisi 'Ipocrisia'/ 'Potere della morte..' Sono tanti i volti del mondo dello spettacolo che, dopo la notizia della morte di Raffaella Carrà , hanno voluto dedicarle un pensiero, un messaggio. C'è chi, come Lorella Cuccarini , ha dedicato alla Carrà una lettera nella quale esprime quanto ...

Coronavirus ultime notizie. Governo Gb, con Delta verso 100mila contagi al giorno Il Sole 24 ORE La Dinamo ufficializza il centro Mekowulu Due stranieri ci sono già: il confermato Eimantas Bendzius e il nuovo arrivo Christian Mekoulu, centro nigeriano che è stato appena ufficializzato. A Treviso Mekowulu ha fatto registrare medie da 13 p ...

I prezzi del greggio potrebbero correggersi nonostante l’OPEC non parli di tagli Analisi Commodities di Investing.com (Barani Krishnan/Investing.com) riguardo: Future Petrolio Brent, Future Petrolio Greggio WTI, Future Benzina RBOB. Leggi l'Analisi Commodities di Investing.com (Ba ...

... perché è "giusto, per la popolazione vaccinata,possa sottrarsi a qualunque provvedimento di ... Mentre non si hadi soluzioni definite in tema di trasporti o di aerazione nelle aule per ...Sono tanti i volti del mondo dello spettacolo, dopo ladella morte di Raffaella Carrà , hanno voluto dedicarle un pensiero, un messaggio. C'è chi, come Lorella Cuccarini , ha dedicato alla Carrà una lettera nella quale esprime quanto ...Due stranieri ci sono già: il confermato Eimantas Bendzius e il nuovo arrivo Christian Mekoulu, centro nigeriano che è stato appena ufficializzato. A Treviso Mekowulu ha fatto registrare medie da 13 p ...Analisi Commodities di Investing.com (Barani Krishnan/Investing.com) riguardo: Future Petrolio Brent, Future Petrolio Greggio WTI, Future Benzina RBOB. Leggi l'Analisi Commodities di Investing.com (Ba ...