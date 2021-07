Belen Rodriguez, parto vicino: il compagno Antonino Spinalbese svela tutto (Di martedì 6 luglio 2021) Luna Marie, arriva la targa personalizzata per la figlia di Antonino Spinalbanese e Belen Rodriguez. I due genitori la stanno aspettando per coccolarla websourceManca davvero poco e Belen tornerà di nuovo a essere mamma: i suoi tantissimi fan sono in trepidazione in attesa del lieto annuncio. Questione di giorni, forse addirittura di ore. Il profilo Instagram della modella è perennemente sotto controllo, in quanto i follower della showgirl argentina non vedono l’ora che arrivi la lieta notizia. E naturalmente è fortissima la curiosità di vedere la prima immagine della piccola Luna Marie. E come attende ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 6 luglio 2021) Luna Marie, arriva la targa personalizzata per la figlia diSpinalbanese e. I due genitori la stanno aspettando per coccolarla websourceManca davvero poco etornerà di nuovo a essere mamma: i suoi tantissimi fan sono in trepidazione in attesa del lieto annuncio. Questione di giorni, forse addirittura di ore. Il profilo Instagram della modella è perennemente sotto controllo, in quanto i follower della showgirl argentina non vedono l’ora che arrivi la lieta notizia. E naturalmente è fortissima la curiosità di vedere la prima immagine della piccola Luna Marie. E come attende ...

Advertising

Fistazolam : RT @corriereveneto: #Rovigo Belen Rodriguez in vacanza ad Albarella: «Per me è il paradiso» - corriereveneto : #Rovigo Belen Rodriguez in vacanza ad Albarella: «Per me è il paradiso» - cinismocronico : e io sono Belen Rodriguez - axelzzz85 : Ok, mi rifiuto di leggere oltre, sappiate che a belen rodriguez hanno dato 4 mesi di vita ??????? ma che giornalismo… - CronacaSocial : A pochissimi giorni dal parto, Belen Rodriguez ha cambiato il nome scelto per la sua bambina: ecco quale sarà.… -