Sergio Alfieri | chi è il chirurgo che ha operato Papa Francesco

(Di lunedì 5 luglio 2021) È Responsabile Unità Operativa Complessa di Chirurgia Digestiva e Coordinatore del Centro Chirurgico del Colon Retto e Centro Chirurgico del Pancreas del Gemelliè l’uomo scelto per operareal Policlinico Gemelli di Roma. Il pontefice è stato sottoposto a un’operazione al colon nella giornata di ieri e rimarrà in osservazione per altri cinque giorni.che ha seguito l’intervento per stenosi diverticolare sintomatica del colon, è stato protagonista di più di 9000 interventi e proveniente dalla linea diretta e dalla scuola dei chirurghi vicini ai pontefici. Il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Papa sarà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon… - RaiNews : Chi è Sergio Alfieri, il chirurgo che opera #PapaFrancesco ? - 361_magazine : Chi. è il chirurgo che ha operato #PapaFrancesco - infoitinterno : Il Papa operato dal professore Sergio Alfieri, responsabile del centro di chirurgia digestiva del Gemelli Giglio di… - allebardealice1 : RT @Barbaga3Gaetano: Sergio Alfieri, ecco chi è il chirurgo che ha operato il Papa al Policlinico Gemelli -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Alfieri

A operare il Pontefice è stato il professorche fino ad oggi ha condotto oltre 9mila interventi chirurgici. Dovrà restare in osservazione al Policlinico per almeno 5 giorni. Francesco ...A operare il Pontefice è stato il professorche fino ad oggi ha condotto oltre 9mila interventi chirurgici. Dovrà restare in osservazione al Policlinico per almeno 5 giorni. Francesco ...Ancora due eventi speciali per “Edizione Straordinaria: recuperiamo il teatro perduto!", rassegna organizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la ...Sergio Alfieri è l'uomo scelto per operare Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma. Il pontefice è stato sottoposto ...