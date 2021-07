LIVE Berrettini-Ivashka 3-1, Wimbledon 2021 in DIRETTA: subito break per il romano (Di lunedì 5 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FEDERER 30-0 Si trova lontano dalla palla Berrettini dopo una buona gestione con il back. 15-0 Ottimo attacco in controtempo da parte di Ivashka. 3-1. Nessuna palla break concessa, ma game difficile risolto con il servizio da Berrettini. A-40 Terzo ace della partita per Berrettini. 40-40 Costretto ad inseguire Berrettini in questo scambio e il dritto in cross è largo. A-40 Quasi 220 km/h la prima di Matteo Berrettini che è ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LADI SONEGO-FEDERER 30-0 Si trova lontano dalla palladopo una buona gestione con il back. 15-0 Ottimo attacco in controtempo da parte di. 3-1. Nessuna pallaconcessa, ma game difficile risolto con il servizio da. A-40 Terzo ace della partita per. 40-40 Costretto ad inseguirein questo scambio e il dritto in cross è largo. A-40 Quasi 220 km/h la prima di Matteoche è ...

FlashScoreIT : ?? #Wimbledon #Berrettini in campo contro il n.79 #Ivashka per conquistare i QUARTI a Wimbledon! LIVE ??… - Eurosport_IT : Forza Matteo! ?????? ?? Segui il LIVE di Berrettini-Ivashka su - paoloangeloRF : Berrettini-Ivashka LIVE su Sky: obiettivo quarti - SkySport : Berrettini-Ivashka: ottavi di Wimbledon, il risultato in diretta LIVE ? #BerrettiniIvashka Su Sky Sport Tennis ?… - repubblica : ?? Tennis, ottavi di finale a Wimbledon: segui in diretta il match Berrettini-Ivashka -