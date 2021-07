A Plague Tale Innocence, l'update next-gen per Xbox Series X/S è già disponibile (Di lunedì 5 luglio 2021) A Plague Tale Innocence di Asobo Studio avrebbe dovuto ricevere l'update next-gen per Xbox Series X/S domani: tuttavia a sorpresa, questo aggiornamento è già disponibile per il download. L'upgrade può essere scaricato anche per coloro che sono abbonati ad Xbox Game Pass e le sue dimensioni sono di circa 42 GB. Per quanto riguarda ciò che possono aspettarsi i giocatori, l'edizione next-gen include il supporto in 4K (per quanto riguarda Xbox Series X), 60 FPS e supporto audio 3D. Su Twitter ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 luglio 2021) Adi Asobo Studio avrebbe dovuto ricevere l'-gen perX/S domani: tuttavia a sorpresa, questo aggiornamento è giàper il download. L'upgrade può essere scaricato anche per coloro che sono abbonati adGame Pass e le sue dimensioni sono di circa 42 GB. Per quanto riguarda ciò che possono aspettarsi i giocatori, l'edizione-gen include il supporto in 4K (per quanto riguardaX), 60 FPS e supporto audio 3D. Su Twitter ...

