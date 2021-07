Passaporti statunitensi: sarà presente un’identità di genere X (Di domenica 4 luglio 2021) L’amministrazione Biden ha annunciato che nei Passaporti statunitensi sarà presente un’identità di genere X. Il Segretario di Stato, Antony Blinken, ha confermato che nei Passaporti le persone non binarie avranno un’opzione per l’indicatore di genere. Inoltre ha affermato che d’ora in poi le persone transgender potranno correggere più facilmente l’indicatore di genere sui loro Passaporti. Leggi su periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021) L’amministrazione Biden ha annunciato che neidiX. Il Segretario di Stato, Antony Blinken, ha confermato che neile persone non binarie avranno un’opzione per l’indicatore di. Inoltre ha affermato che d’ora in poi le persone transgender potranno correggere più facilmente l’indicatore disui loro

