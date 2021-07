Michele e Tommaso | 7 anni | il gioco e la fatalità li portano via insieme

(Di domenica 4 luglio 2021) A Verona un incidente ha visto come protagonisti alcuni bambini, travolti da un crollo mentre giocavano tra i resti di una vecchia ghiacciaia abbandonata. Dramma a Sant’Anna d’Alfredo in provincia di Verona dove quattro bambini sono rimasti coinvolti in un cedimento strutturale mentre giocavano nei pressi della Provinciale 12 in una costruzione diroccata ed abbandonata. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

prestia_fabio : RT @leggoit: #Verona, morti a 7 anni travolti dalle pietre della ghiacciaia: chi erano Michele e Tommaso - leggoit : #Verona, morti a 7 anni travolti dalle pietre della ghiacciaia: chi erano Michele e Tommaso - bizcommunityit : Bimbi morti in crollo ghiacciaia, il dolore del papà: “Michele e Tommaso erano inseparabili” - infoitinterno : Morti travolti dalle pietre mentre i genitori preparavano il pic-nic, Tommaso e Michele avevano 7 e 8 anni. Il padr… - ReTwitStorm_ita : #Crolla il #Tetto #Della #Ghiacciaia, #Tommaso e #Michele #Morti sotto il peso delle pietre. Avevano 7 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Tommaso

Corriere della Sera

È finita in tragedia poco dopo le 16, quando due bambini di 7 anni,Mazzucato eSaggioro , compagni di scuola, hanno perso la vita precipitando dal tetto di una vecchia ghiacciaia ...... Damiano De. (foto in alto di Edoardo Cazzaro/Varesenews) Miele, in gara con una Citroen ... Rudy Michelini (entrambi su VW Polo R5) eRovatti (Skoda Fabia R5) che hanno concluso la gara ...Alle 7.30 di questa mattina prime partenze dai Portoni di Piazza Bra dell’attesa corsa di Verona. Erano oltre 4mila i partecipanti.Erano saliti in Lessinia dalla città con le loro famiglie per un sabato di festa in quella che è la montagna dei Veronesi, tra prati verdi dove giocare, malghe dove mangiare, ...