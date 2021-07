Game of Thrones, HBO svela importanti novità sugli spin-off (Di domenica 4 luglio 2021) Nonostante l’ottava e ultima stagione abbia ricevuto diverse critiche dagli spettatori, è innegabile che Game of Thrones abbia avuto un enorme impatto sulla serialità televisiva. Lo show, nato dalla penna di George R.R. Martin, è pronto a estendere il proprio universo narrativo, attraverso la realizzazione di alcuni spin-off. In attesa della conclusione della saga letteraria The Winds of Winter, che per sua stessa ammissione Martin vede ancora lontana, Westeros – il ‘Continente Occidentale’ nel quale è ambientata la serie – sarà lo sfondo di nuove vicende. Game of Thrones, l’universo narrativo si espande: ... Leggi su velvetmag (Di domenica 4 luglio 2021) Nonostante l’ottava e ultima stagione abbia ricevuto diverse critiche dagli spettatori, è innegabile cheofabbia avuto un enorme impatto sulla serialità televisiva. Lo show, nato dalla penna di George R.R. Martin, è pronto a estendere il proprio universo narrativo, attraverso la realizzazione di alcuni-off. In attesa della conclusione della saga letteraria The Winds of Winter, che per sua stessa ammissione Martin vede ancora lontana, Westeros – il ‘Continente Occidentale’ nel quale è ambientata la serie – sarà lo sfondo di nuove vicende.of, l’universo narrativo si espande: ...

Advertising

st4mpante : @creepypaola Allora, tecnicamente stavo parlando del fatto che i miei compagni di classe non conoscessero bene cose… - border_ichigo : RT @Mawrdock: Non ricordavo che Captain America iniziasse come un episodio di x-files e poi passa a essere Game of Thrones - voidxloki : sono tentata di guardarmi un altro episodio di game of thrones ma mi fanno male gli occhi - voidxloki : @qvicksylvie FINALMENTE appena finisco game of thrones me la guardo sperando non mi deluda ?????? - MISSITEVERYDAY : @CARVL1NA STO MORSNDO AHSHAJA È IL MARITO DI SOPHIE TURNER L'ATTRICE CHE FA SANSA IN GAME OF THRONES UNO DEI MIEI P… -