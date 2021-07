LIVE Sonego-Duckworth 6-3 6-4 6-4 | Wimbledon 2021 in DIRETTA | top15 nella ATP Race! Prossimo avversario e programma

(Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DIIL RANKING DIIL MONTEPREMI DIGLI HIGHLIGHTS DI15.46 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 15.45 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 14 ace contro 1 in favore dell’azzurro che ha realizzato 5 doppi falli contro l’unico realizzato dall’australiano. Lorenzotrova l’84% di punti con la prima di servizio contro il 65% dell’oceanico che vince il confronto sulla seconda con il 69% contro il 59% del piemontese. ...

Il torneo in diretta su Sky Sport, con ben 9 canali dedicati, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti TUTTI I RISULTATI I risultati di oggi BERRETTINI - BEDENE 6 - 4, 6 - 3, 6 - 4 Dopo aver perso i primi quattro game della gara (e alla lunga anche il primo set), ha vinto la resistenza di Galan al quarto parziale (4 - 6/6 - 3/7 - 6/6 - 1). Nulla da fare per Mager contro ... 15.42 Lorenzo Sonego vola agli ottavi di finale di Wimbledon per la prima volta in carriera! Dopo Matteo Berrettini, che ha battuto Aljaz Bedene con un triplo ... Mezzogiorno di fuoco (e di gloria) per gli italiani ancora in corsa. Obiettivo ottavi centrato per i nostri rappresentanti più erbivori che vanno alla ricerca ...