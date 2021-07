Giappone, frana a sud di Tokyo: 2 morti e 20 dispersi nella città di Atami (Di sabato 3 luglio 2021) Due persone sono morte e almeno venti risultano disperse in Giappone a causa di una frana che ha colpito la prefettura centro orientale di Shizuoka, circa 200 km a sud di Tokyo. La frana è stata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 luglio 2021) Due persone sono morte e almeno venti risultano disperse ina causa di unache ha colpito la prefettura centro orientale di Shizuoka, circa 200 km a sud di. Laè stata ...

