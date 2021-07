Giappone | almeno due morti nella frana a sud di Tokyo

Advertising

ereike05 : RT @euronewsit: Giappone: frana e fiumi di fango nella prefettura di #Shizuoka. Almeno 19 dispersi. Le fortissime piogge degli ultimi giorn… - euronewsit : Giappone: frana e fiumi di fango nella prefettura di #Shizuoka. Almeno 19 dispersi. Le fortissime piogge degli ulti… - flamanc24 : RT @rtl1025: ?? Almeno 19 persone risultano disperse in #Giappone a causa di una #frana che ha colpito oggi la prefettura centro orientale d… - glooit : Giappone: frana e fiumi di fango nella prefettura di Shizuoka. Almeno 19 dispersi leggi su Gloo… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Giappone: frana e fiumi di fango nella prefettura di Shizuoka. Almeno 19 dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone almeno

Le fortissime piogge degli ultimi giorni hanno provocato la frana che ha distrutto una decina di ...due persone sono morte e un'altra ventina risultano disperse a causa della frana che ha colpito oggi la prefettura giapponese centro orientale di Shizuoka, circa 200 km a sud di Tokyo: lo ha ...By clicking "OK" or continuing to use this site, you agree that we may collect and use your personal data and set cookies to improve your experience and customise advertising. To ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2021 12.52 Riuscirà a conservare la Maglia Gialla Mathieu van der Poel? Potrà fare classifica Wout van Aert? Tanti i quesit ...