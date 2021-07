Fumo dal treno merci: ferrovia bloccata sulla Firenze - Pisa, all'altezza di Pontedera (Di sabato 3 luglio 2021) Pontedera, 3 luglio 2021 - Disagi per chi viaggia in treno questo pomeriggio, 3 luglio, sulla tratta Firenze - Pisa . Un treno merci, a causa di un problema tecnico, ha iniziato a fumare ... Leggi su lanazione (Di sabato 3 luglio 2021), 3 luglio 2021 - Disagi per chi viaggia inquesto pomeriggio, 3 luglio,tratta. Un, a causa di un problema tecnico, ha iniziato a fumare ...

Advertising

Naz_Pontedera : Fumo dal treno merci: ferrovia bloccata sulla Firenze-Pisa, all'altezza di Pontedera - ADV58WORDL : @mariolavia Lo sanno gia' tutti dal momento che anche il centrodestra mise il mattone sopra con la Licia... Tutta s… - tienimizay : Amici miei, Sta uscendo il fumo dal mio pc - ElenaOp14657178 : @RandallFlagg___ E tu pensi che questo sia veramente un militare? Sarà un altro DoQ venditore di fumo. Chiunque ind… - marisoImoreau : RT @faelokonma: Lei sa che sono il king del quartiere sa che ho delle hit in cantiere non c'entro con i vip che tu hai in tele mi trovi in… -