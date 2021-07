Dominio Inghilterra e semifinale | 4-0 all’Ucraina | doppio Kane

(Di sabato 3 luglio 2021) Sarà Danimarca-la secondadell’Europeo. Gli uomini di Southgate hanno dominato sull’Ucraina di Shevchenko battendoli per 4-0. Sin dai primi minuti di gioco la partita si è messa a favore degli inglesi con il gol di Harrysu un bel passaggio di Sterling. L’Ucraina ha cercato di reagire, ma Pickford si è confermato un ottimo portiere conservando il clean sheet e tenendo l’come l’unica squadra che non ha subito gol in questo torneo. L’Ucraina è troppo poco per questae al 46? Maguire trova il radda calcio d’angolo. Quattro minuti dopo ...

Dopo la vittoria ottenuta contro la Germania (2-0), l'Inghilterra si prepara ad affrontare l'Ucraina nei quarti di finale di Euro 2020. Inghilterra-Ucraina si p ...