De Laurentiis grave errore: Insigne andava blindato prima (Di sabato 3 luglio 2021) Lorenzo Insigne ha dimostrato in più occasioni di essere la bandiera del Napoli, è reduce da un campionato di grande spessore e anche agli Europei sta confermando la sua crescita esponenziale. Il Napoli ha deciso di trattare l’operazione rinnovo (ricordiamo che ha un contratto in scadenza tra un anno) soltanto alla fine degli impegni azzurri. E sinceramente ci sembra una grave omissione, sarebbe il caso di dire un grave errore, da parte di Aurelio De Laurentiis che si è trincerato dietro in pilatesco “sarà quel che sarà”. Come se fosse la stessa cosa avere Insigne oppure no. ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 luglio 2021) Lorenzoha dimostrato in più occasioni di essere la bandiera del Napoli, è reduce da un campionato di grande spessore e anche agli Europei sta confermando la sua crescita esponenziale. Il Napoli ha deciso di trattare l’operazione rinnovo (ricordiamo che ha un contratto in scadenza tra un anno) soltanto alla fine degli impegni azzurri. E sinceramente ci sembra unaomissione, sarebbe il caso di dire un, da parte di Aurelio Deche si è trincerato dietro in pilatesco “sarà quel che sarà”. Come se fosse la stessa cosa avereoppure no. ...

Advertising

Napolintesta : @LeonettiFrank Lei si dovrebbe vergognare per aver scientemente edulcorato le parole di De Laurentiis, a meno che n… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: De Laurentiis: 'Giochiamo a luglio nel 2020 e interrompevamo la partita per il caldo, perchè non abbiamo continuato così?… - claudioruss : De Laurentiis: 'Giochiamo a luglio nel 2020 e interrompevamo la partita per il caldo, perchè non abbiamo continuato… -