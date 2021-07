Covid: sindaci Val Seriana, ‘ora Covid free ma non dimentichiamo’/Adnkronos (2) (Di sabato 3 luglio 2021) (Adnkronos) – Ad Alzano Lombardo, i morti del 2020 sono stati 239 contro i 123 del 2019: il costo della pandemia nel paese di 13mila anima è stato di oltre cento morti in più lo scorso anno. A Nembro, solo dal 23 febbraio al 30 aprile sono morti 188 abitanti, il 50% in più rispetto al 2019 e, secondo i dati dell’Istat, solo nei primi 21 giorni di marzo si è registrato il 1000% in più di morti rispetto al 2019: da 11 a 121 persone. Ad Albino i defunti del 2020 sono stati 292 contro i 182 del 2019, 150 solo a marzo. Il traguardo degli zero morti in Lombardia, dopo nove mesi, fa respirare ma non attenua i timori. “Il Covid19 è stato uno shock ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 luglio 2021) () – Ad Alzano Lombardo, i morti del 2020 sono stati 239 contro i 123 del 2019: il costo della pandemia nel paese di 13mila anima è stato di oltre cento morti in più lo scorso anno. A Nembro, solo dal 23 febbraio al 30 aprile sono morti 188 abitanti, il 50% in più rispetto al 2019 e, secondo i dati dell’Istat, solo nei primi 21 giorni di marzo si è registrato il 1000% in più di morti rispetto al 2019: da 11 a 121 persone. Ad Albino i defunti del 2020 sono stati 292 contro i 182 del 2019, 150 solo a marzo. Il traguardo degli zero morti in Lombardia, dopo nove mesi, fa respirare ma non attenua i timori. “Il19 è stato uno shock ...

