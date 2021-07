Cadono in un burrone, bue bambini morti nel veronese (Di sabato 3 luglio 2021) Due bambini sono morti nel pomeriggio e altri due sono rimasti feriti precipitando in un dirupo di alcuni metri mentre stavano giocando su una ghiacciaia che è crollata. L'incidente è avvenuto lungo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 luglio 2021) Duesononel pomeriggio e altri due sono rimasti feriti precipitando in un dirupo di alcuni metri mentre stavano giocando su una ghiacciaia che è crollata. L'incidente è avvenuto lungo ...

