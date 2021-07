Alice Campello posa in bianco e nero: curve da urlo (Di sabato 3 luglio 2021) Alice Campello si gode l’estate “in solitaria” mentre il suo Alvaro è impegnato con la nazionale spagnola. Le sue foto dalla spiaggia sono uno spettacolo. Anche quest’anno Alice Campello ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 3 luglio 2021)si gode l’estate “in solitaria” mentre il suo Alvaro è impegnato con la nazionale spagnola. Le sue foto dalla spiaggia sono uno spettacolo. Anche quest’annoha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

givemesushi94 : Ho una domanda: ma Alice campello nella sfida Italia - Spagna per chi tiferà? ?????? #Euro2021 - kuneijder2 : ITALIA SPAGNA COSA CAZZO TIFERAI ALICE CAMPELLO - Alessandrag905 : Io spero che i soliti pizzettari non insultano Alice Campello, minacciando lei e i figli. Il marito gioca nella Spa… - jaretto_8 : Chissà Alice Campello come farà adesso nella partita Italia-Spagna - NoemiUlivucci : Sì sto già pensando ad Alice Campello che martedì dovrà scegliere come vestire i suoi figli -