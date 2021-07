Ultime Notizie Roma del 02-07-2021 ore 20:10 (Di venerdì 2 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura i dati della pandemia nell’ultimo aggiornamento del bollettino 794 i positivi in 24 ore 28 le vittime registrate nell’ultima giornata sono stati eseguiti oltre 199 mila tamponi molecolari antigenici tasso di positività lo 0 e 4% in leggero calo Rispetto a ieri sì guarda alla variante Delta Secondo i dati rilevati la prevalenza della variante e alle 22:07 % del totale in 16 regioni e province autonome sul territorio italiano indagine condotta dall’istituto superiore di sanità Ministero della Salute con i laboratori regionali e alla fondazione Bruno Kessler la crescita ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 luglio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura i dati della pandemia nell’ultimo aggiornamento del bollettino 794 i positivi in 24 ore 28 le vittime registrate nell’ultima giornata sono stati eseguiti oltre 199 mila tamponi molecolari antigenici tasso di positività lo 0 e 4% in leggero calo Rispetto a ieri sì guarda alla variante Delta Secondo i dati rilevati la prevalenza della variante e alle 22:07 % del totale in 16 regioni e province autonome sul territorio italiano indagine condotta dall’istituto superiore di sanità Ministero della Salute con i laboratori regionali e alla fondazione Bruno Kessler la crescita ...

