News Uomini e donne, Luisa Monti rinvia le nozze con Salvio Calabretta per una brutta malattia (Di venerdì 2 luglio 2021) Luisa Monti ha appassionato i telespettatori con la promessa di matrimonio con Salvio Calabretta fatta negli studi di Uomini e donne, ma adesso sta destando preoccupazione per aver dichiarato annullate le nozze a causa un suo grave problema di salute. La dama ha scoperto solo di recente di avere un tumore, cosa che l’ha segnata nel profondo mandando in fumo tutti i suoi piani. Tuttavia non è la prima volta che la donna è chiamata a lottare per la vita. Dopo l’esperienza nel trono over ha voluto rilasciare un’intervista per raccontare come sta e per parlare dell’operazione ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 luglio 2021)ha appassionato i telespettatori con la promessa di matrimonio confatta negli studi di, ma adesso sta destando preoccupazione per aver dichiarato annullate lea causa un suo grave problema di salute. La dama ha scoperto solo di recente di avere un tumore, cosa che l’ha segnata nel profondo mandando in fumo tutti i suoi piani. Tuttavia non è la prima volta che la donna è chiamata a lottare per la vita. Dopo l’esperienza nel trono over ha voluto rilasciare un’intervista per raccontare come sta e per parlare dell’operazione ...

Advertising

LauraAluisi : RT @collettiva_news: Sindacalista, guida del proletariato agricolo, donna in lotta per l'emancipazione di tutte anche quando spesso era sol… - SpringItaly : #GenderEquality: per la Corte di Giustizia europea, il divario salariale tra uomini e donne è illegittimo. Un prece… - MazzaliVanna : RT @collettiva_news: Sindacalista, guida del proletariato agricolo, donna in lotta per l'emancipazione di tutte anche quando spesso era sol… - FactaNews : ?? Questa foto NON è stata scattata in Italia a giugno 2021 e non c’entra con il #gaypride. Lo scatto mostra una pr… - FactaNews : @claudio_2022 Questa foto NON è stata scattata in Italia a giugno 2021 e non c’entra con il gay pride. Lo scatto m… -