LIVE Fognini-Rublev 3-6 7-5 1-0, Wimbledon 2021 in DIRETTA: buon inizio dell’azzurro nel 3° set (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Stecca di diritto di Rublev in uscita dal servizio. 15-0 Scappa via la risposta di Fognini. 1-0 buon inizio nel terzo parziale dell’italiano. 40-15 Risposta profonda e centrale del russo. 40-0 Risposta lunga di Rublev. 30-0 Quarto ace di Fognini. 15-0 Diritto diagonale vincente dell’italiano. 0-0 Si ricomincia sul campo 3! Fognini ha avuto un altro trattamento al polpaccio. inizio TERZO SET 13.49 Fabio Fognini torna in partita! L’azzurro vince il secondo ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Stecca di diritto diin uscita dal servizio. 15-0 Scappa via la risposta di. 1-0nel terzo parziale dell’italiano. 40-15 Risposta profonda e centrale del russo. 40-0 Risposta lunga di. 30-0 Quarto ace di. 15-0 Diritto diagonale vincente dell’italiano. 0-0 Si ricomincia sul campo 3!ha avuto un altro trattamento al polpaccio.TERZO SET 13.49 Fabiotorna in partita! L’azzurro vince il secondo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Fognini-Rublev 3-6 4-4 Wimbledon 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Rublev #Wimbledon #2021: - zazoomblog : LIVE Fognini-Rublev 3-4 Wimbledon 2021 in DIRETTA: fioccano palle break nel 1° set! - #Fognini-Rublev #Wimbledon… - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: ??#Wimbledon: Fabio Fognini a caccia degli ottavi di finale! ?????? ?? Segui il #Live ?? - SkySport : Wimbledon, i risultati di oggi in diretta LIVE: Fognini in campo con Rublev su Sky Sport Tennis #SkyTennis… - Eurosport_IT : ??#Wimbledon: Fabio Fognini a caccia degli ottavi di finale! ?????? ?? Segui il #Live ?? -