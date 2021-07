Vecino bloccato da Inzaghi: trattativa in stand-by (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Napoli, dopo l'addio di Bakayoko, ha la necessità di rinforzare il centrocampo. La dirigenza partenopea è a lavoro su vari profili: i nomi più gettonati sono Basic, Berge e Thorsby. Calciatori giovani, che uniscono qualità, quantità e dinamismo, perfetti per un ipotetico centrocampo a due. La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna, torna a fare il punto su un vecchio pupillo del Napoli e del suo nuovo allenatore Luciano Spalletti: Matias Vecino. L'uruguaiano, che ha trovato poco spazio con Conte, sembrava destinato a lasciare la Milano nerazzurra per accasarsi proprio all'ombra del Vesuvio. Con il cambio in panchina all'Inter, però, Vecino ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Napoli, dopo l'addio di Bakayoko, ha la necessità di rinforzare il centrocampo. La dirigenza partenopea è a lavoro su vari profili: i nomi più gettonati sono Basic, Berge e Thorsby. Calciatori giovani, che uniscono qualità, quantità e dinamismo, perfetti per un ipotetico centrocampo a due. La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna, torna a fare il punto su un vecchio pupillo del Napoli e del suo nuovo allenatore Luciano Spalletti: Matias. L'uruguaiano, che ha trovato poco spazio con Conte, sembrava destinato a lasciare la Milano nerazzurra per accasarsi proprio all'ombra del Vesuvio. Con il cambio in panchina all'Inter, però,...

