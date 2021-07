Advertising

romeoagresti : A sostegno del piano che, a causa della pandemia, sarà oggetto di revisione nel primo semestre dell’esercizio 2021/… - emergenzavvf : Concluso nel primo pomeriggio di #oggi l’intervento dei #vigilidelfuoco a Maratea (PZ) per un #incendio sul monte S… - juventusfc : #OnThisDay, nel 1993, cominciava una storia unica: @delpieroale firmava il suo primo contratto con la Juventus ???? - maxmanni68 : Nel mio brano( parole d'amore) Non sembra mancare tutto questo . Ma molto spesso questo primo segno rende fragile u… - LaNotifica : Nel primo trimestre deficit/Pil sale a 13,1%, stabile pressione fiscale -

Ultime Notizie dalla rete : Nel primo

Agenzia ANSA

... trasfigurando ogni avvenimento passato, trovando risposte di sensopresente e imparando a ... Ilappuntamento prende avvio l'11 Luglio 2021 e durerà fino al 17 luglio presso il Centro di ...... ma in mattinata ha fatto ilpasso ufficiale (almeno pubblicamente) per farsi promotore di un'... Circa un'ora di faccia a faccia per condurre un'opera di mediazionetentativo di evitare il ...01 LUG - Un bambino che vive nel Mezzogiorno ha un rischio del 70% più elevato rispetto a un suo coetaneo del Centro-Nord di dover migrare in altre regioni per curarsi. Ma ha anche un rischio del 50% ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.