Mancano 1200 Infermieri nelle Rsa lombarde. Nursing Up protesta. (Di giovedì 1 luglio 2021) Sanità, Nursing Up De Palma: «Nella sola Lombardia Mancano 1200 Infermieri nel sempre più disastrato mondo delle Rsa. Una voragine profonda, le cui ragioni affondano le radici in gestioni superficiali risalenti a molto prima della pandemia. Continua la fuga degli Infermieri dalla sanità privata a quella pubblica!». «L'emergenza legata alla carenza di Infermieri nella sanità privata ha toccato, in queste ultime settimane, livelli di gravità senza precedenti nel nostro Paese. Attraverso i nostri referenti di Lombardia e Veneto, raccogliamo indirettamente il grido di allarme di numerose ...

