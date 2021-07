L’avvertimento di Xi per i 100 anni del Pcc: “Nessuno può intimidirci” (Di giovedì 1 luglio 2021) “L’epoca in cui la Cina poteva essere intimidita o vittima di abusi è finita per sempre. Il popolo cinese non permetterà mai che forze straniere lo intimidiscano, lo opprimano o lo sottomettano”. In occasione del 100esimo anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese (Pcc), Xi Jinping si è presentato in piazza Tienanmen indossando un abito InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 1 luglio 2021) “L’epoca in cui la Cina poteva essere intimidita o vittima di abusi è finita per sempre. Il popolo cinese non permetterà mai che forze straniere lo intimidiscano, lo opprimano o lo sottomettano”. In occasione del 100esimoversario della fondazione del Partito Comunista Cinese (Pcc), Xi Jinping si è presentato in piazza Tienanmen indossando un abito InsideOver.

